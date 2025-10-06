Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları

Motorine zam mı geldi, indirim var mı merak ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre haftanın ilk günü 6 Ekim 2025 itibarıyla motorin ve benzin fiyatları sabit kaldı.

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Yeni haftanın ilk gününde araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu, akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği oldu. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar son yapılan güncellemenin ardından sabit kaldı.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

6 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gerçekleşmedi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik takip edilirken, önümüzdeki günlerde muhtemel fiyat değişiklikleri yeniden belirlenecek.

6 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir:

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL