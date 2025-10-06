Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişkenlik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni haftaya girerken araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise “Motorine zam mı geldi, indirim var mı?” sorusu oldu. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son durum netleşti.
Motorine zam mı geldi, indirim var mı merak ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre haftanın ilk günü 6 Ekim 2025 itibarıyla motorin ve benzin fiyatları sabit kaldı.
MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Yeni haftanın ilk gününde araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu, akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği oldu. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar son yapılan güncellemenin ardından sabit kaldı.
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?
6 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gerçekleşmedi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik takip edilirken, önümüzdeki günlerde muhtemel fiyat değişiklikleri yeniden belirlenecek.
6 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara:
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir:
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL