Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları

Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıt Fiyatları, Brent Petrol, Döviz Kuru, Benzin, LPG, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişkenlik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni haftaya girerken araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu ise “Motorine zam mı geldi, indirim var mı?” sorusu oldu. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son durum netleşti.

Motorine zam mı geldi, indirim var mı merak ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre haftanın ilk günü 6 Ekim 2025 itibarıyla motorin ve benzin fiyatları sabit kaldı.

Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları - 1. Resim

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Yeni haftanın ilk gününde araç sahiplerinin en çok merak ettiği konu, akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği oldu. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Fiyatlar son yapılan güncellemenin ardından sabit kaldı.

Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları - 2. Resim

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

6 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gerçekleşmedi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik takip edilirken, önümüzdeki günlerde muhtemel fiyat değişiklikleri yeniden belirlenecek.

Motorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları - 3. Resim

6 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir:

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemiGüllü'nün çocukları korkunç geceyi dakika dakika anlattı! "Bir patırtı duydum, elbisesini gördüm..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - Haberler6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor? - HaberlerBenim Sakin Dünyam nerede çekiliyor?Süper Ay gecesi ne zaman? İşte hakkında bilinenler - HaberlerSüper Ay gecesi ne zaman? İşte hakkında bilinenler3.53 promil alkol yüksek mi? Güllü'nün Adli Tıp Raporu sonrası gündem oldu - Haberler3.53 promil alkol yüksek mi? Güllü'nün Adli Tıp Raporu sonrası gündem olduSüresiz transfer yasağı nedir, neden gelir? Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı iddiası gündeme geldi! - HaberlerSüresiz transfer yasağı nedir, neden gelir? Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı iddiası gündeme geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...