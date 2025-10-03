Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Oto gaza zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte oto gaza beklenen zam geldi. İşte 3 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar.

OTO GAZA ZAM GELDİ

Döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrederken, 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla oto gaza (LPG) zam yapıldı.

Oto gaz fiyatları bugün geçerli olacak şekilde 1 lira 20 kuruş zamlandı. Böylelikle akaryakıtta tabelalar yeniden değişmiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Oto gazın yapılan zamla birlikte ortalama litre fiyatı 27-28 lira aralığında seyrediyor. Öte yandan, 3 Ekim 2025 Cuma günü benzin, motorin ve oto gazda (LPG) güncel fiyatlar şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 53.29 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/LT

Ankara: 54.13 TL/LT

İzmir: 54.46 TL/LT

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 54.48 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 54.35 TL/LT

Ankara: 55.48 TL/LT

İzmir: 55.81 TL/LT

OTO GAZ (LPG)

İstanbul (Avrupa): 27.71 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 27.08 TL/LT

Ankara: 27.60 TL/LT

İzmir: 27.53 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.