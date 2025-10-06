Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü için İstanbul'daki baraj doluluk oranını duyurdu. Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düşmüştü. Şu anda kente su sağlayan barajlardaki seviye gerilemeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan güncel verilere göre, Ekim ayına girilmesiyle beraber megakentteki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Yağışsız geçen günlerle barajların doluluk oranlarında gözle görülür bir azalma yaşanıyor. Vatandaşlar barajlardaki son durumu yakından takip ediliyor. İşte 6 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranlarıyla ilgili detaylar....

6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 1. Resim

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

6 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,28 olarak kaydedildi.

6 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 2. Resim

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 6 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %17,73

Darlık Barajı: %41,74

Elmalı Barajı: %50,47

Terkos Barajı: %33,56

Alibey Barajı: %15,86

Büyükçekmece Barajı: %31,69

Sazlıdere Barajı: %29,85

