Barajdaki su çekildi, geçmiş ortaya çıktı: 4 eski yerleşim yeri yeniden göründü!

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı’nda kuraklık alarmı verildi. Sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık için 2015 yılında hizmete giren barajda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine inerken, **yüzde 27’ye kadar gerileyen doluluk oranı nedeniyle baraj sularının altında kalan 4 eski yerleşim yeri yeniden gün yüzüne çıktı.

Aşırı kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su seviyesi hızla düşen Gümüşören Barajı’nda, yıllardır su altında kalan Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları yeniden ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle birlikte bölgede cami minareleri, okul binaları ve evlerin temelleri gözle görülür hale geldi.

Bölge halkı, yıllar sonra eski hayat alanlarını yeniden görmenin hem hüzünlü hem de endişe verici olduğunu söyledi. Suların çekilmesiyle hatıralar canlanırken, kuraklığın tarımsal üretime olan etkisi de şimdiden hissedilmeye başladı.

“SULAR 1 KİLOMETRE ÇEKİLDİ”

Gümüşören Barajı ve HES İşletme Müdürü **Cemalettin Yıldız**, barajdaki doluluk oranının ilk kez bu kadar düştüğünü belirterek, “Baraj tam dolu olduğunda 186 milyon metreküp suyumuz oluyor, ancak şu anda sadece 71 milyon metreküp var. Bu seviye 60 milyon metreküpe düşerse ne sistem çalışabilir ne de su alınabilir” dedi.

Yıldız, kuraklık ve yoğun sulama nedeniyle barajın minimum seviyelere indiğini vurgulayarak, “Böyle giderse sulamaya ancak 20 gün daha su verebiliriz. Bu yılki kuraklık, önümüzdeki yılın üretimini de etkileyecek” diye konuştu.

Yenice Mahallesi Muhtarı Erol Çalışkan da su seviyesinin yıllar sonra ilk kez bu kadar düştüğünü belirterek, “Çocukluğumuzun geçtiği evler, camiler ve okullar yeniden ortaya çıktı. Ancak su 1 kilometre çekildi. Tarımsal sulama yapamaz hale geldik” ifadelerini kullandı.

TARIM VE GEÇİM TEHDİT ALTINDA

Develi Ovası’nda 57 bin hektarlık tarım arazisini sulayan Gümüşören Barajı, bölge halkı için hem tarım hem de balıkçılık açısından hayati önem taşıyor. Ancak su seviyesindeki bu dramatik düşüş, sadece eski köylerin yeniden ortaya çıkmasına değil, aynı zamanda gelecek sezon tarımsal üretimin de ciddi risk altına girmesine yol açabilir.

Yetkililer, yaklaşan yağış mevsimiyle birlikte baraj seviyesinin yeniden yükselebileceğini umarken, uzmanlar bilinçli su kullanımı çağrısını yineliyor.