Kan donduran cinayet! Hayranı, ünlü fenomeni öldürüp bavula koydu

Kan donduran cinayet! Hayranı, ünlü fenomeni öldürüp bavula koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Koreli oyuncu ve fenomen Yoon Ji-ah’ın, Muju'daki bir dağda bavulun içinde cesedi bulundu. Kadının kendisine ortaklık vaadiyle yaklaşan bir hayranı tarafından öldürüldüğü düşünülürken cinayetin, canlı yayından 30 dakika sonra gerçekleştiği tahmin ediliyor. Şüpheli, cinayetin ardından 12 saat içinde tutuklanırken olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kan donduran olay, Güney Kore’nin Muju bölgesinde yaşandı. Oyuncu ve fenomen Yoon Ji-ah’ın cesedi, 11 Eylül’de dağlık alanda boş bir bavul içinde bulundu. 

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, genç kadının canlı yayınını sonlandırdıktan yaklaşık 30 dakika sonra hedef alındığını ve cinayetin işlendiği yer ile çekim yapılan konum arasında yaklaşık üç saatlik mesafe olduğunu tespit etti.

İŞ ORTAKLIĞI VAADİYLE YAKLAŞTI

Yetkililer, cinayetin planlı olabileceğinden şüphelenirken yerel medya kaynakları, şüphelinin “Choi” soyadıyla bilinen ve 50’li yaşlarında bir adam olduğunu öne sürdü. Choi'nin, Güney Kore merkezli bir bilişim şirketinin CEO'su olduğunu iddia ettiği ve iş ortaklığı bahanesiyle fenomene yaklaşarak takipçi sayısını artırma vaadinde bulunduğu belirtiliyor.

"KARA KEDİ LAKABIYLA TANINIYOR"

Yerel kaynaklara göre, 'video platformlarında  'Kara Kedi' lakabıyla tanınan adam, yaptığı yüksek harcamalarla da dikkat çekiyor.  Choi’nin, fenomenin görüntülenme sayısını artırmak için yaklaşık 53.000 sterlin harcadığı iddia ediliyor.

Öte yandan Koreli eğlence şirketi Kbizoom, Ji-ah'ın olaydan önce Choi ile olan iş anlaşmasını sonlandırmak istediğini iddia etti. Cinayetten bir gün önce ortaya çıkan kamera görüntülerinde Choi’nin, kadının önünde diz çöktüğü ve yalvardığı görülürken; soruşturma raporları,  Choi'nin büyük bir borçla karşı karşıya olabileceğini öne sürüyor.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Bununla birlikte görgü tanıkları, şüphelinin büyük bir bavul taşıdığını, sekiz farklı mola verdikten sonra Muju’daki dağlık bölgeye ulaştığını aktardı.

12 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından 12 saat içinde yakalanan Choi, ilk sorgulamada suçlamaları reddetti fakat daha sonra cinayeti kabul etti.

Yapılan otopsi sonucuna göre Yoon Ji-ah’ın ölüm nedeni, boğularak gerçekleşen “boyun sıkışması” olarak belirlenirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayet nedeni ise henüz bilinmiyor. 

