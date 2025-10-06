Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor?

Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT Belgesel'in Benim Sakin Dünyam programı, doğanın kucağında huzurlu atmosferiyle yöresel lezzetleri izleyicilere sunuyor. Tümay Karakaya'nın rehberliğinde ilerleyen 'Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor' merak konusu oldu.

TRT Belgese'de ekrana gelen Benim Sakin Dünyam adlı yapım çekim yerleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle çekim yeri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 

BENİM SAKİN DÜNYAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Benim Sakin Dünyam" belgeseli, Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'da, mavi suların ve yemyeşil tepelerin kesiştiği bir coğrafyada çekiliyor. Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası unvanıyla sakin şehir (Cittaslow) sertifikasını hak eden huzurlu yaşamı ve korunmuş doğal mirasıyla belgeselin atmosferini tamamlıyor.

Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor? - 1. Resim

TÜMAY KARAKAYA KİMDİR?

Tümay Karakaya, aslen İzmirlidir. Ekonomi mezunu olan Karakaya, bankacılık kariyerini ve İstanbul'un hızlı temposunu geride bırakarak Ocak 2022'de Gökçeada'ya yerleşti. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana cezaevinde mahkumlar üretti! Kansere şifa oluyor, kilosu 15 bin TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Ay gecesi ne zaman? İşte hakkında bilinenler - HaberlerSüper Ay gecesi ne zaman? İşte hakkında bilinenler3.53 promil alkol yüksek mi? Güllü'nün Adli Tıp Raporu sonrası gündem oldu - Haberler3.53 promil alkol yüksek mi? Güllü'nün Adli Tıp Raporu sonrası gündem olduSüresiz transfer yasağı nedir, neden gelir? Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı iddiası gündeme geldi! - HaberlerSüresiz transfer yasağı nedir, neden gelir? Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı iddiası gündeme geldi!Survivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yer aldı - HaberlerSurvivor'un ilk yarışmacısı Bayhan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yer aldıGalatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı? - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...