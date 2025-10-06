Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor?

TRT Belgese'de ekrana gelen Benim Sakin Dünyam adlı yapım çekim yerleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle çekim yeri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

BENİM SAKİN DÜNYAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Benim Sakin Dünyam" belgeseli, Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'da, mavi suların ve yemyeşil tepelerin kesiştiği bir coğrafyada çekiliyor. Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası unvanıyla sakin şehir (Cittaslow) sertifikasını hak eden huzurlu yaşamı ve korunmuş doğal mirasıyla belgeselin atmosferini tamamlıyor.

TÜMAY KARAKAYA KİMDİR?

Tümay Karakaya, aslen İzmirlidir. Ekonomi mezunu olan Karakaya, bankacılık kariyerini ve İstanbul'un hızlı temposunu geride bırakarak Ocak 2022'de Gökçeada'ya yerleşti.