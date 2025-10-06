Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor

Aynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor
İstanbul, Taksim, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Haber
Haberler

ATV'de yayınlanan " Aynadaki Yabancı" dizisi, ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Dizinin dikkat çeken mekânları ve çekim yapılan şehir, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Aynadaki Yabacı dizisi izleyicilerle buluştu.

Aynadaki Yabancı dizinin çekim yerleri ve hangi şehirde geçtiği merak konusu haline geldi.

AYNADAKİ YABANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aynadaki Yabancı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. Yapım ekibi, hikayenin atmosferine uygun ve etkileyici sahneler oluşturmak için mekan seçiminde titiz davranmıştır. 

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ İSTANBUL'DA NERELERDE ÇEKİLİYOR?

Aynadaki Yabancı dizisi İstanbul'ın çeşitli ilçelerinde çekiliyor. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar gibi semtlerdeki tarihi yalılar, lüks villalar ve estetik klinikler dizinin sahneleri için kullanılıyor.

Azra ve Emirhan karakterlerinin yaşadığı malikâne sahneleri ise Beykoz'daki tarihi köşklerde çekiliyor.

AYNADAKİ YABANCI İLERLEYEN BÖLÜMLERDE BAŞKA ŞEHİRLERDE ÇEKİLECEK Mİ?

Kulis bilgilerine göre, ilerleyen bölümlerde karakterlerin geçmişine dair sahneler için İstanbul dışında da çekimlerin yapılması planlanıyor.

Kısa süreli sahnelerin özellikle Ege Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilebilir. Ancak Aynadaki Yabancı'nın ilerleyen bölümlerinde başka şehirlerde çekilip çekilmeyeceği netleşmemiştir. Şu anda dizisinin çekimleri İstanbuldadır. 

