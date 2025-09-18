2026 Dünya Kupası biletleri ön satışta! Fiyatlar belli oldu

2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Milyonların takip edeceği dev turnuva öncesinde heyecan giderek artarken; bilet fiyatları da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'nın da ev sahipliği yaptığı, 3 farklı ülkede oynanan ilk Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor.16 farklı şehirde oynanacak turnuvada taraftarlara, uluslararası futbolun en üst seviyesini görme ve yıldız oyuncuları sahaya çıkarma fırsatı sunulacak.

ÇEKİLİŞ USULÜ UYGULANACAK

2026 Dünya Kupası biletleri 3 aşamada satılacak. İlk aşama, 10 Eylül-19 Eylül tarihleri arası FIFA web sitesine kayıt yaptıran ve FIFA ID hesabı bulunan 18 yaş ve üzeri kişilere ve Visa kart sahiplerine açık olan ön satış çekilişiyle gerçekleşecek.Kurada seçilen taraftarlar en fazla 10 maça kadar ve her bir maç için en fazla 4 adet olmak üzere en fazla 40 bilet satın alabilecek.

EN UCUZ BİLET 60 DOLAR

Grup aşaması maçlarının bilet fiyatları 60 dolardan başlayacak ve New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı için fiyatlar 6 bin 730 dolara kadar çıkacak.

Sürecin ikinci aşamasının ekim ayı sonunda başlaması, “Erken Bilet Çekilişi” için kayıt döneminin ise 27-31 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Üçüncü aşama olan "Rastgele Seçim Kurası", 5 Aralık'ta yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak ve taraftarların belirli maçlar için başvuruda bulunmalarına imkan tanıyacak.