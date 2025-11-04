Savunmada GHOST ve OTAĞ dönemi! Kuantum ve yapay zeka evresine geçiliyor

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Türkiye, geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırırken, savunma sanayiinde dönüşüm sağlama projelerine hız veriyor. Gelecekte savaş ortamını şekillendirecek teknolojilere odaklanacak. Bu kapsamda, kuantum teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve hipersonik platformlar gibi alanlarda hem askerî hem sivil kullanıma yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri hızlandırıldı.

“Geleceğin Harekât Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST)” başlığı altında yürütülen çalışmalar; Kuantum Teknoloji Paylaşım Günü, Savunma Sanayii Yapay Zekâ Zirvesi ve Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetleriyle kurumsallaştırılıyor. Bu çerçevede Türkiye, küresel teknolojik dönüşümün yaşandığı bir dönemde kendi yol haritasını oluşturarak yeni nesil kabiliyetleri sisteme entegre etmeyi hedefliyor.

HEDEF GENÇLER

Ekosistemde geliştirilen teknolojilerin sivil alanda da değer üretmesi için çifte kullanımlılık yaklaşımı stratejik plana dahil edildi. 2024-2028 Stratejik Planı’nda hem savunma hem sivil alanı besleyecek çözümlerin yaygınlaştırılmasına dönük hedefler belirlendi. Bu kapsamda, teknoloji ürünlerinin sivil pazara taşınmasını teşvik edecek “proje pazarı” için hazırlık çalışmalarına başlandı. Özellikle gençlerin savunma sanayiine olan ilgilerini artırmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla Gençlik Zirvesi ve Millî Yetkinlik Hamlesi Kamplarına ağırlık verilecek.

İSTİHDAMA DESTEK

Millî Teknoloji Hamlesine hız kazandırmak, aynı zamanda savunma sanayii alanında geliştirilen teknolojinin sivil sahada kendine yer bulmasını sağlamak ve geliştirilen kabiliyetlerin uygulama alanlarını genişletmek amacıyla hayata geçirilen Yetenek Envanteri Projesinde (YETEN) sistem e-Devlet üzerinden tüm paydaşların kullanımına açılırken, hâlihazırda 3 bin 868 firma tarafından kullanılır hâle getirildi.

Bu çerçevede savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarındaki yerli sanayi kuruluşlarının yatırım ve nitelikli personel istihdamına destek verilecek. Sektör profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik Savunma Gelişim dijital eğitim platformunun üye ve içerik sayısı artırılacak.

YERLİ 'FARKINDALIK'

MSB Bilgi Sistem Modernizasyon Projesi kapsamında yerli muadili olmayan uç nokta güvenlik ürünleri geliştirilecek. Bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerin temsilcileri yerli siber güvenlik firmalarıyla bir araya getirilerek yerli ürün kullanımı desteklenecek. TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında yerli muadili olmayan bulut güvenlik ürünleri geliştirilerek kullanımı sağlanacak.