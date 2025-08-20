Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk
Güncelleme:
Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yan tarafına yaptığı platformda yolcu taşıdı. Şahıslar, ekipmansız ve güvenlik önlemleri olmadan yolculuk yaparak trafiği tehlikeye atarken o anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, Ankara-İstanbul yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken görüntülenen bir motosiklet sürücüsü, motosikletin yan tarafına yaptığı platformla yolcu taşıdı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Sürücü, motosikletinin yan tarafına yaptığı ‘ekleme' platformla yolcu taşıyarak hem kendi canlarını hem de diğer yolcuların canlarını tehlikeye attı. O esnada seyir halindeki bir araçtan çekilen video ile tehlikeli anlar görüntülendi.
