Haberler > Yaşam > Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk

Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet, Trafik, Güvenlik, Tehlike, Ankara, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yan tarafına yaptığı platformda yolcu taşıdı. Şahıslar, ekipmansız ve güvenlik önlemleri olmadan yolculuk yaparak trafiği tehlikeye atarken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Ankara-İstanbul yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken görüntülenen bir motosiklet sürücüsü, motosikletin yan tarafına yaptığı platformla yolcu taşıdı.

Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk - 1. Resim

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Sürücü, motosikletinin yan tarafına yaptığı ‘ekleme' platformla yolcu taşıyarak hem kendi canlarını hem de diğer yolcuların canlarını tehlikeye attı. O esnada seyir halindeki bir araçtan çekilen video ile tehlikeli anlar görüntülendi.

