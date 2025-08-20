Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Niğde’de ilk kez gerçekleşti: Çocuğun kalp deliği kasıktan girilerek kapatıldı

Niğde’de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 14 yaşındaki Sami Atız’ın doğuştan kalp deliği, ilde ilk kez yapılan anjiyo ile kapatıldı.

Niğde'de ilk kez anjiyografi yöntemiyle ameliyatsız olarak gerçekleştirilen 'atriyal septal defekt kapatma' işlemi yapıldı. Operasyonla ilgili bilgi veren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dursun Muhammed Dr. Özdemir, "Sami bize nefes darlığı şikayetiyle gelmişti. Yaptığımız değerlendirmede kalbin kulakçıkları arasında bir delik tespit ettik. Bu delik, sağ kalp boşluklarında genişlemeye neden olur. ASD tedavisinde kapalı yöntem dediğimiz anjiyografi ile kasıktan girilerek yapılan işlemler günümüzde rutin olarak uygulanmaktadır. Yaklaşık 2 santimetrelik deliği, ucu şemsiyeli özel bir cihaz yardımıyla kapattık. İşlem 40-60 dakika sürdü ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Şu anda kontrolleri de gayet iyi gidiyor. Taburcu edip ayaktan takiplerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ANJİYO YÖNTEMİYLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLDİ"

Daha önce bu işlem için sevk edilen hastaların artık kentte tedavi edilebildiğini söyleyen hastane başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor ise, "Ağustos ayı itibarıyla ilk çocuk kardiyoloğumuz hastanemize atandı. Hocamız zorlu bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayarak, çocuk hastalarımıza anjiyo girişimlerini başlatmıştır. Daha da önemlisi doğuştan olan atriyal septal defekt adlı kalp hastalığını anjiyo yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi etmiştir. Hastamıza geçmiş olsun diliyor, hocamıza şehrimiz ve hastanemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlığına kavuşan Sami Atız ise yaşadığı süreci, "Kalbim ağrıyordu, nefes alamıyordum. Dursun Hocam'a geldik. Ameliyat oldum ve şu an çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı.

