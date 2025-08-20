Adriana Lima lüks malikanesini satışa çıkardı: Villada yok yok, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Adriana Lima ve yapımcı eşi Andre Lemmers, Los Angeles Brentwood’daki lüks evlerini satışa çıkardı. Yedi bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiş olan ev için çiftin istediği rakam ise 15 milyon 995 bin ya da yuvarlak hesapla 16 milyon dolar.

Mülk, beş yatak odası ve 7 banyodan oluşan bir ana yapı ile bir yatak odası ve bir banyodan ibaret konuk evini barındırıyor. Yani toplamda altı tane yatak odası ve sekiz tane de banyosu var.

Tatil köylerini aratmayan yüzme havuzu, ateş çukuru, bahçe mutfağı ve açık hava spor alanı, evin sunduğu başlıca olanaklar arasında yer alıyor.

Ana yatak odasında şömine ve geniş bir giyinme bölümü bulunurken, çift 100 bin dolar harcayarak evlerine özel bir sinema salonu da yaptırdı.

EV TAMAMEN KORUNUYOR

Güvenlik açısından ise yapay zeka destekli kamera sistemi, otomatik lazer ışınları ve 7/24 silahlı devriye ile ev tamamen korunuyor. Washington Post’a göre sistem, tanımadığı kişileri anında tespit ederek güvenlik ekibini saniyeler içinde uyarabiliyor.

Lima ve Lemmers, geçen yıl Aralık ayında evlendiklerini sürpriz bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Çift, şimdi de hayat alanlarını satışa çıkararak yeni bir sayfa açıyor.