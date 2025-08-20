Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar

Nuray Sayarı, 54 yaşında ikinci kez evlilik yoluna adım attı. Ünlü astrolog, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile 15 Ağustos 2025’te hayatını birleştirdi.

GELİNLİĞİ ABARTILI BULUNDU

Sayarı’nın tercih ettiği kabarık gelinlik, sosyal medyada gündem oldu. Uzun duvak ve kat kat tüllerle tamamlanan çiçekli prenses model kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kişiler gelinliği beğenirken bazıları ise abartılı buldu. Bunun üzerine ünlü isim “Eşim kolay beğenmez, o beğendiyse tamamdır” diyerek seçimini savundu.

YAŞ FARKI İDDİALARINA BALAYINDAN CEVAP VERDİ

Şu sıralar balayını Alaçatı’da geçiren Nuray Sayarı, eşiyle aralarındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu. Ahmet Destan ile arasında 15 yaş fark olduğu iddia edilen isim bu durumun konuşulmasına tepki gösterdi.

“BİZİ ÇEKEMEYEN ANTEN DEĞİL, UYDU TAKSIN”

Sayarı, “Ben 52, eşim 50 yaşında. Kadının erkekten büyük olması zenginlik getirir derler. Biz mantıkla değil, aşkla evlendik. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın. Biz aşkımızla destan yazdık” ifadelerini kullandı.