Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar

Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle dünya evine giren astrolog Nuray Sayarı, balayı için rotasını Alaçatı’ya çevirdi. Eşi Ahmet Destan ile arasındaki yaş farkı hakkındaki iddialarına tatilden cevap veren Sayarı, “Bizi çekemeyenler anten değil, uydu taksın” diyerek sert çıktı.

Nuray Sayarı, 54 yaşında ikinci kez evlilik yoluna adım attı. Ünlü astrolog, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile 15 Ağustos 2025’te hayatını birleştirdi. 

GELİNLİĞİ ABARTILI BULUNDU

Sayarı’nın tercih ettiği kabarık gelinlik, sosyal medyada gündem oldu. Uzun duvak ve kat kat tüllerle tamamlanan çiçekli prenses model kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kişiler gelinliği beğenirken bazıları ise abartılı buldu. Bunun üzerine ünlü isim “Eşim kolay beğenmez, o beğendiyse tamamdır” diyerek seçimini savundu.

Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar - 1. Resim

YAŞ FARKI İDDİALARINA BALAYINDAN CEVAP VERDİ

Şu sıralar balayını Alaçatı’da geçiren Nuray Sayarı, eşiyle aralarındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu. Ahmet Destan ile arasında 15 yaş fark olduğu iddia edilen isim bu durumun konuşulmasına tepki gösterdi.

Nuray Sayarı’dan ‘15 yaş fark var’ eleştirilerine sert cevap: Anten değil, uydu taksınlar - 2. Resim

“BİZİ ÇEKEMEYEN ANTEN DEĞİL, UYDU TAKSIN”

Sayarı, “Ben 52, eşim 50 yaşında. Kadının erkekten büyük olması zenginlik getirir derler. Biz mantıkla değil, aşkla evlendik. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın. Biz aşkımızla destan yazdık” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elon Musk’tan sürpriz geri adım: Parti hayalinden vazgeçti, Trump'a karşı yeni plan hazırlığında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti - MagazinSurvivor’ın yıldızı uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke ettiMurat Övüç’ün Instagram hesabı Türkiye’de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı - MagazinGelinini altına boğmuştu! Fenomen isme büyük darbe...Neşet Ertaş’ın kardeşi Ali Ertaş’a yeni yuva! Hayalleri gerçek oldu - MagazinNeşet Ertaş’ın kardeşi Ali Ertaş’a yeni yuva! Hayalleri gerçek olduErcan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap! - MagazinErcan Deniz’in DNA testi iddiasına Özcan Deniz’den sert cevap!Esra Dermancıoğlu üzüntüsünü paylaştı! “Kendimi kabul ettiremiyorum” diye sitem etti - MagazinÜzüntüsünü paylaştı: Kendimi kabul ettiremiyorumMüge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı - MagazinYılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...