Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir?

Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nuray Sayarı&#039;nın eşi Ahmet Destan kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü astrolog Nuray Sayan, Ahmet Destan ile evlendi. Bunun üzerine arama motorlarında Nuray Sayarı'nın ikinci eşi olan Ahmet Destan'ın yaşı ve işi merak konusu oldu.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet Destan ile evlendi. Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan kimdir? İşte hayatına dair tüm ayrıntılar...

Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir? - 1. Resim

AHMET DESTAN KİMDİR?

Ahmet Destan, Almanya’da yaşayan bir Türk iş insanıdır. Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde evlenmiştir. İş dünyasında tanınan Destan, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir? - 2. Resim

Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ya da hangi okuldan mezun olduğu hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ahmet Destan, ünlü astrolog Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği evlilik ile gündeme gelen bir isimdir. Ahmet Destan hayatını medyadan uzak sürdürmektedir.

Ahmet Destan ve Nuray Sayarı'n tanışma hikâyesi ise dikkat çekmektedir. Bu özel anı “Uçakta karşılaştık. Allah istedi, kavuştuk” sözleriyle anlatmışlardır. İkilinin bu tesadüf sonrası başlayan ilişkileri evlilikle tamamlanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

