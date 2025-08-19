Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet Destan ile evlendi. Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan kimdir? İşte hayatına dair tüm ayrıntılar...

AHMET DESTAN KİMDİR?

Ahmet Destan, Almanya’da yaşayan bir Türk iş insanıdır. Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde evlenmiştir. İş dünyasında tanınan Destan, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ya da hangi okuldan mezun olduğu hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ahmet Destan, ünlü astrolog Nuray Sayarı ile 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği evlilik ile gündeme gelen bir isimdir. Ahmet Destan hayatını medyadan uzak sürdürmektedir.

Ahmet Destan ve Nuray Sayarı'n tanışma hikâyesi ise dikkat çekmektedir. Bu özel anı “Uçakta karşılaştık. Allah istedi, kavuştuk” sözleriyle anlatmışlardır. İkilinin bu tesadüf sonrası başlayan ilişkileri evlilikle tamamlanmıştır.