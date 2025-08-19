Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir döneme damgasını vurmuştu, Banu Berberoğlu iki sene sonra sosyal medyaya geri döndü. Çektiği videolardaki samimi tavırları ile çok sayıda takipçisi bulunan ve ilgi ile izlenen Berberoğlu'nun sesi uzun süredir çıkmıyordu. Yeni bir video yayınladı ve kısa sürede beğeni yağdı. Peki Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Berberoğlu'nun biyografisi...

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Banu Berberoğlu, iki yıllık sessizliğin ardından geri döndü. Banu Berberoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merek konusu oldu. Kendisi şu sıralar internette en çok aranan isimlerden biri... Peki, Banu Berberoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte son detaylar... 

Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü - 1. Resim

BANU BERBEROĞLU, MEHMET'TEN AYRILDI MI?

Sosyal medyada popüler olduğu dönem birlikte olduğu erkek arkadaşı ile ilişkileri yakından takip ediliyordu. 'Dikkat et bebeğim' sözleri ile fenomen olmuş, insanlar Banu'nun cep telefonuyla çektiği videoları çok beğenmişti. Berberoğlu'nun erkek arkadaşı Mehmet 2023 yılında ayrıldıklarını açıklamıştı. 

Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü - 2. Resim

BANU BERBEROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Banu Berberoğlu, 1994 yılında Trabzon’da doğdu. Lise mezunu olan Berberoğlu, sosyal medya kariyerine 2016 yılında YouTube’a yüklediği videolarla başladı. Samimi ve sevecen tavırları ile kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Konuşma stili bile o dönemin gençlerinin günlük hayatta diline dolandı. Daha çok gün boyu yaptıklarını içeren videolar çekti. 

Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü - 3. Resim

O dönem ünlü komedyen Hayrettin de popüler çiftle bir piknik videosu çekmişti. Bu video sosyal medyada viral olmuştu. 

Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü - 2. Resim

BANU BERBEROĞLU GERİ DÖNDÜ

Banu Berberoğlu 2019 yılından bu yana aktif olarak kullanmadığı Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Sosyal medyaya geri dönüş sinyali veren Berberoğlu paylaşımına “Yeniden video çekimlerine başlayacağım” notunu düştü. 

İŞTE BANU BERBEROĞLU'NUN SON HALİ

Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü - 3. Resim

