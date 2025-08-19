Banu Berberoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İki sene sonra geri döndü

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Banu Berberoğlu, iki yıllık sessizliğin ardından geri döndü. Banu Berberoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merek konusu oldu. Kendisi şu sıralar internette en çok aranan isimlerden biri... Peki, Banu Berberoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte son detaylar...

BANU BERBEROĞLU, MEHMET'TEN AYRILDI MI?

Sosyal medyada popüler olduğu dönem birlikte olduğu erkek arkadaşı ile ilişkileri yakından takip ediliyordu. 'Dikkat et bebeğim' sözleri ile fenomen olmuş, insanlar Banu'nun cep telefonuyla çektiği videoları çok beğenmişti. Berberoğlu'nun erkek arkadaşı Mehmet 2023 yılında ayrıldıklarını açıklamıştı.

BANU BERBEROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Banu Berberoğlu, 1994 yılında Trabzon’da doğdu. Lise mezunu olan Berberoğlu, sosyal medya kariyerine 2016 yılında YouTube’a yüklediği videolarla başladı. Samimi ve sevecen tavırları ile kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Konuşma stili bile o dönemin gençlerinin günlük hayatta diline dolandı. Daha çok gün boyu yaptıklarını içeren videolar çekti.

O dönem ünlü komedyen Hayrettin de popüler çiftle bir piknik videosu çekmişti. Bu video sosyal medyada viral olmuştu.

BANU BERBEROĞLU GERİ DÖNDÜ

Banu Berberoğlu 2019 yılından bu yana aktif olarak kullanmadığı Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Sosyal medyaya geri dönüş sinyali veren Berberoğlu paylaşımına “Yeniden video çekimlerine başlayacağım” notunu düştü.

İŞTE BANU BERBEROĞLU'NUN SON HALİ