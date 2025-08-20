Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Murat Övüç'ün Instagram hesabı Türkiye'de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı

Murat Övüç’ün Instagram hesabı Türkiye’de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Murat Övüç, bu kez eğlenceli videolarıyla değil hesabına uygulanan erişim engeliyle gündeme geldi. Türkiye’de bazı yüksek takipçili hesaplara yönelik alınan erişim kısıtlamalarının ardından gözler Murat Övüç’e çevrildi. Ancak bu engellemenin doğrudan kendisiyle ilgili olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yaptığı ilginç, zaman zaman polemik meydana getiren paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, yıllar içerisinde TikTok ve Instagram gibi platformlarda geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

MURAT ÖVÜÇ’ÜN INSTAGRAM’INA TÜRKİYE’DEN ERİŞİM ENGELİ

Aslen güzellik uzmanı olduğu bilinen ancak sahne aldığı mekanlardaki şovları ve içerikleriyle tanınan Övüç, keskin ifadeleri ve iddialı yorumlarıyla magazin dünyasında hızla öne çıktı. Ancak ünlü ismin geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim sağlanamadığı görüldü.

Kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram’a yaptığı resmi başvuru sonucunda alındığı belirtildi. BTK’nın bazı içeriklerin kısıtlanmasını talep etmesi üzerine, platformun yasal yükümlülük gereği hesabı Türkiye’de erişime kapattığı öne sürüldü.

Murat Övüç’ün Instagram hesabı Türkiye’de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı - 1. Resim

30 FENOMENİN HESABI KAPATILDI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada “yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen, yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini” bildirdi. Bu açıklamanın ardından Murat Övüç’ün hesabına getirilen kısıtlamanın da bu kapsamda olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

Ancak Övüç’ün engellenen 30 hesap arasında yer aldığına ilişkin doğrudan ve kesin bir açıklama yapılmadı.

Murat Övüç’ün Instagram hesabı Türkiye’de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı - 2. Resim

GELİNİNİ ALTINA BOĞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde oğlunu evlendiren Murat Övüç, gelinini altına boğmuştu. Övüç gelinine düğünde kalın bilezikler, Trabzon burmaları ve iki metrelik zincir kolyeler dahil olmak üzere sayısız takı hediye etmişti. Takı töreni adeta bir altın gösterisi dönüşmüştü. Ayrıca, Övüç bu şov esnasında misafirlerden de alkış istemişti. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. 

Murat Övüç’ün Instagram hesabı Türkiye’de yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı, fenomenler şoku yaşadı - 3. Resim

