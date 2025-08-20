Umre üzerinden mizah! Fenomen Özlem Öz'ün videosu tepki çekti

Dilan-Engin Polat’ın yakın arkadaşı ve sosyal medya fenomeni Özlem Öz, tanıtımını yaptığı tesettür giysilerini çektiği videoda kullanarak tepki topladı. Umre konseptiyle hazırlanan kombinleri mizahi bir üslupla sunan Öz’ün paylaşımı, sosyal medyada büyük eleştirilere yol açtı.

MARKADAN UMRE İÇİN ALDI, VİDEODA “ŞOV” MALZEMESİ OLDU

Özlem Öz’ün arkadaşlarına giydirdiği kıyafetlerin, aslında kendisinin umre ziyareti için özel olarak bir markadan talep ettiği takımlar olduğu marka sahibinin videoya yaptığı yorumla ortaya çıktı. Markanın yetkilisi, paylaşılan içeriğin tesettürün maneviyatını zedelediğini düşündüklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

YETKİLİDEN ÖZLEM ÖZ’E TEPKİ

Marka yetkilisi, “Özlem Hanım umre için istediğiniz takımları tesettür maneviyatlarını aşağılayıcı ve markamızı lekeleyici şekilde paylaşmanız bizi son derece rahatsız etti. Lütfen gönderiyi kaldırınız ve ürünlerimizi geri gönderiniz” ifadelerini kullanarak paylaşımın kaldırılmasını ve ürünlerin iade edilmesini talep etti.

VİDEOYU SİLDİ

Gelen yoğun tepkiler üzerine Özlem Öz, söz konusu videoyu özür dileyerek sosyal medya hesabından sildi.