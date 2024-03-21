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Haberler > Magazin > Şirketlerine atanan kayyım canına kıymıştı! Tayyargiller sessizliğini bozdu

Şirketlerine atanan kayyım canına kıymıştı! Tayyargiller sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şirketlerine atanan kayyım canına kıymıştı! Tayyargiller sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polat davasından sonra haklarında soruşturma açılan Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, yanında bıraktığı notla intihar etmişti. ‘Tayyargiller’ olarak anılan fenomen çiftten Özlem Öz, kayyım Ergün’ün intiharı sonrası açıklama yaptı.

Dilan Polat davasından sonra haklarında soruşturma açılan Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, yanında bıraktığı notla intihar etmişti. ‘Tayyargiller’ olarak anılan fenomen çiftten Özlem Öz, kayyım Ergün’ün intiharı sonrası açıklama yaptı. 

İNTİHAR ETTİ

Haklarında suç işlemek için örgüt kurma, vergi kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz’ün şirketlerine atanan kayyım Bünyamin Ergün canına kıydı. 

Şirketlerine atanan kayyım canına kıymıştı! Tayyargiller sessizliğini bozdu - 1. Resim

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün'dü. Ergün, arkasında not bırakarak yaşadığı binanın 9. katından aşağı atlayıp intihar etti. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

"ÇOK FAZLA KÖTÜLÜK VAR" NOTUNU BIRAKTI

Ergün, Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün'ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.

Şirketlerine atanan kayyım canına kıymıştı! Tayyargiller sessizliğini bozdu - 2. Resim

“YAŞADIĞIMIZ İLK ALGI OPERASYONU DEĞİL”

Bünyamin Ergün’ün intiharı sonrası fenomen Özlem Öz, açıklama yaptı. Öz’ün duygudan yoksun ve sert ifadeler kullandığı şu açıklaması sosyal medyada gündem oldu: 

“Öncellikle hayatını kaybeden, TMSF’den istifa etmiş hiç görmediğimiz, tanımadığımız kamu görevlisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı dileriz. TMSF yetkililerin var olmasının nedeni, devletin hazinesi olan şirketleri korumaktır. Şirketleri vergi dairesi ve MASAK inceler. Her konu hakkında bizden açıklama bekleyen sevgili takipçilerim gerçeklerin böyle ortaya çıkma gibi bir huyu var. Bu yaşadığımız ilk algı operasyonu değil, son da olmayacak.”

Çıkan haberlerin ailesi üzerinden yapılan yalan haber olduğunu öne süren Öz, açıklamasının devamında ise “Özellikle son dönemde yalan haber yapmak moda oldu maalesef, her gördüğümüze inanmayalım. Yalan yanlış haberler yapanlara karşı hukuk mücadelemizi hukuk önünde yargıya taşıyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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