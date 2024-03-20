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Haberler > Gündem > Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum canına kıydı! Geride bıraktığı not dikkat çekti

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum canına kıydı! Geride bıraktığı not dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum canına kıydı! Geride bıraktığı not dikkat çekti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Tayyargiller” olarak tanınan sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum Bünyamin Ergün canına kıydı. Ergün'ün yanında bir de not bulundu...

Dilan Polat’ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanmasının ardından başlatılan fenomenler soruşturmasında birçok ünlü mercek altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu isimlerin mal varlıklarına el konulmuştu. Şirketlerin başına da kayyumlar atanmıştı. 

İNTİHAR ETTİ!

Sosyal medyada Tayyargiller olarak tanınan Öz ve Tayyar Öz çiftinin şirketine kayyum olarak atanan isim Bünyamin Ergün oldu. Kayyum Ergün'ün intihar ettiği öğrenildi. Ergün'ün İstanbul Başakşehir'deki evinin 9. katından atlayarak canına kıydığı iddia edildi. 

"NE YAPTIYSAM KENDİME YAPTIM"

Ailesiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Ergün'ün bunalımda olduğu da iddia edildi. Bünyamin Ergün'ün intihar etmeden önce “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” diye not bıraktı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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