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Haberler > Haberler > Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü?

Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bünyamin Ergün intihar mı etti, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intihar ettiği bildirildi. Peki, Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü? Bünyamin Ergün yaşıyor mu? İşte detaylar.

Bünyamin Ergün neci, nereli ve kim, sorusu gündem oldu. Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar etti haberleri hızla yayıldı. Peki, Tayyargiller şirkete atanan kayyum intihar mı etti? Neden intihar etti? Bünyamin Ergün yaşıyor mu? Tüm merak edilenler haberimizde.

TAYYARGİLLER'İN ŞİRKETİNE KAYYIM ATANAN BÜNYAMİN ERGÜN ÖLDÜ MÜ?

“Tayyargiller” olarak bilinen fenomen çiftin şirketine atanan kayyum Bünyamin Ergün, intihar ettiği iddia edildi. Ergün arkasında “Çok fazla kötülük var” yazılı not bıraktığı ise sosyal medyada konuşuluyor. Tayyargil’in şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün’ün canına kıydığı iddia edildi. 

NELER OLMUŞTU?

Fenomenler soruşturması devam ederken Özlem Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan biri de Bünyamin Ergün olmuştu.  Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün’ün iddiaya göre son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi. Ve yine iddiaya göre Ergün, İstanbul Başakşehir’deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım’  notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı. Hastaneye kaldırılan Ergün’ün hayatını kaybettiği söyleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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