Tayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum

Tayyargiller ceza aldı mı, sorusuna cevap aranıyor. Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum merak ediliyor. Peki, Fenomenler Özlem ve Tayyar Öz ceza aldı mı, tutuklandı mı? İşte detaylar.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz ceza aldı mı? Tayyargiller soruşturmasında son durum ne?

TAYYARGİLLER SORUŞTURMASI NE OLDU?

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL cezaya çarptırıldı. Özlem Öz, "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapmasından dolayı ceza aldı.