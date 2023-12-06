Tayyargiller kimdir? Özlem Öz kim? Özlem Öz eşi Tayyar Öz kimdir?

6 Aralık 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:10

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lüks yaşantılarını sosyal medyada paylaşan ve örgütlü şekilde kara para aklama suçundan şüpheli olan isimler arasında fenomen Tayyar ile Özlem Öz çifti bulunuyor. Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Tayyargiller Özlem Öz -Tayyar Öz çifti hakkında inceleme başlatılmış ve yurt dışı yasağı getirilmişti. Çift kamuoyunda Tayyargiller olarak biliniyor. Son olarak fenomen çiftin mal varlıklarına da el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan haklarında soruşturma yürütülen Öz çiftinin şirketlerine kayyum atandığı ortaya çıktı. Bu detaylar sonrası herkes tarafından aranan doktor Tayyar Öz ve fenomen eşi Özlem Öz kim? Tayyargiller hayatı? sorusunun yanıtı haberimizde.

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Fenomen Özlem Lina Altınok, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. 34 yaşında. İstanbul’da yaşıyor. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nü bitirdi. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile evlendi. Hemşirelik alanındaki eğitimini yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla sürdüren Özlem Lina Altınok Öz, doktora tez döneminde. Instagram’da paylaşımlarına devam eden Özlem Lina Altınok Öz’ün 2,5 Milyon takipçisi var ve 4. çocuğuna hamile olduğu biliniyor. Aynı zamanda güzellik merkezi işleten aile ve e-ticaretle uğraşıyor.

TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tayyar Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazanan Öz, Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını almıştır. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı. Eşi İstanbul’da çalıştığı için İstanbul Ümraniye Eğitim Araşatırma Hastesine tayini çıktı. Sonrasında 1 yıl da Sancaktepe İlhan Varank EAH’nde çalışan, Öz kendi kliniğini kurmak üzerine devlet memurluğundan istifa etti. İstanbul Ataşehir’deki Özel kliniğinde çalışmaktadır.