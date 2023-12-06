Tayyargiller geliri 'suç'tan elde etmiş! Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketlerine neden kayyum atandığı ortaya çıktı

6 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:02

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Sabah Gazetesi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınması ile başlayan fenomenlere yönelik soruşturma derinleşiyor. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alınmasının ardından Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi' olarak paylaştığı 12 fenomen için de harekete geçildi.

Lüks yaşantılarını sosyal medyada paylaşan ve örgütlü şekilde kara para aklama suçundan şüpheli olan isimler arasında doktor Tayyar Öz ve fenomen eşi Özlem Öz çifti de bulunuyor. Fenomen çiftin mal varlıklarına da el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi sonrası Sulh Ceza Hakimliği'nin kayyum ataması gerçekleşti. Kayyum kararının detayları ortaya çıktı.

5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan haklarında soruşturma yürütülen Öz çiftinin şirketlerine kayyum atandığı ortaya çıktı.

"GELİR SUÇTAN KAYNAKLIYSA, ÖRGÜT VARSA KAYYUM ATANIR"

Kararda ayrıca suçun işlendiğine ve gelirin bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun oluştuğu durumlarda şirketlere kayyum atanacağı kaydedildi.

"ŞİRKET FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENDİĞİ ŞÜPHESİ"

El koyma kararı verilen şirketlere "suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir" maddesi gereği kayyum atandığı belirtildi.

Atanan kayyumla ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'nın görevlendirilmesi kararı verildi.