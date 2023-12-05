Bir fenomene daha soruşturma! Neslim Güngen’in mal varlığına el konuldu

5 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:44

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

Dilan-Engin Polat davası sonrası mercek altına alınan ve fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Güzellik merkezi açtıktan sonraki lüks yaşamıyla dikkat çeken fenomen Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Habertürk'te yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, fenomen ve güzellik salonu sahibi Güngen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dahilinde Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen

"NASIL PARA AKLANIR BİLMEM" DEMİŞTİ

Neslim Güngen, geçtiğimiz günlerde hakkındaki iddialar sonrası 6,5 milyon takipçili Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Güngen açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Bazı yorumlar ve DM'ler haddini fazlasıyla aşıyor. Bunların ekran görüntülerini alacağım, avukatıma atacağım ve suç duyurusunda bulunacağım. Allah'ıma şükürler olsun, bu zamana kadar ne ben ne de eşim elimizi hiç kirletmedik. Helalinden kazanıyoruz. Kredimizi çekiyoruz, borçlarımızı ödüyoruz. Birisi bir yanlış yaptı diye herkes aynı yanlışı yapacakmış algısı yapmayın. Benim bir yanlışım yok. Allah'ımıza şükürler olsun ki. Bugüne kadar çok şükür kara para aklamadım. Nasıl aklanır onu da bilmem.”