Batı'nın parası ve istihbaratı ile fitne üretip ortalığı karıştırıyorlar! PYD-YPG yalanları

YILMAZ BİLGEN - PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG’ye bağlı medya ağı, yürüttüğü sistematik manüplasyon faaliyetleriyle bölge dinamikleri ve uluslararası toplumu ciddi manada etkiler hâle geldi. Özellikle ABD’nin yardımlarını, ürettiği videolar ve yalan söylemler üzerinden köpürten terör medya şebekesi, PYD-YPG militanlarının sayısı ve varlık sebebi olan DEAŞ konusunda düzenli ve sürekli yalan bilgi yaymakta. Hâlen örgüt içerisinde üst düzey yönetici durumundaki bir kaynak, Suriye’deki PKK-YPG-SDG militan sayısının 45 bin olduğunu ve koalisyondan alınan maaş ve benzeri birçok resmî işlemle de bu durumun tescillendiğini aktardı.

Terör örgütünde Kürt kökenli militan sayısının 15 bini geçmediğini, örgüt bünyesinde en az 25 bin Arap bulunduğunu aktaran SDG’li kaynak “Aralık devriminden hemen sonra sayı ciddi anlamda düşmüştü. Son 3 ayda Dürzi ve Nusayri katılımlarla yeniden toparlanma oldu. Şu an asayiş dâhil tüm silahlı birimlerin sayısı 50 bin civarında. Bunların en fazla 35 bini muharip unsur. Ancak Ferhat Abdi Şahin yönetimi sayının 90-100 bin olarak telaffuz edilmesini istiyor. Bu sayılara örgüt elemanları da şaşırıyor ama bu propaganda ciddi ajanslar tarafından da servis ediliyor. PYD’nin nihai amacı şayet Şam’la anlaşma olursa bu yüksek sayılar üzerinden masaya oturmak ve pazarlık etmek” dedi.

AVRUPA’DAN BESLENİYORLAR

PKK yapılanması içerisinde uzun yıllar özellikle medya alanında faaliyet yürüten Hoşeng Osi, terör örgütünün Kandil merkezli medya çalışmalarını son yıllarda Suriye’ye taşıdığını aktardı. Eski örgüt üyesi Osi “Şu an kayda değer bir medya planlamasına sahipler. Sterk TV, El Yevm kanalı, Ronahi TV, Havar, ANF, ANHA gibi büyük çaplı kuruluşlara sahipler. Bunlar lisanslarını Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden alan yayın kuruluşları. PKK’nın sahip olduğu medya gücünün güncel maliyeti 300 milyon doların üzerinde” ifadelerini kullandı.

Suriye’ye dair örtülü ve açık mecralarda olağanüstü bilgi kirliliği üreten PKK-PYD medyasının son yalanı Pentagon’a atfen ortaya attıkları SDG’ye destek açıklaması oldu. Hiçbir resmî, gayriresmî yayın organında yer alamamasına rağmen 70 sayfalık CENTCOM raporunda Washington’un PYD-SDG yapılanmasının özerkliğini desteklediği, Şam’ın tezlerinden uzaklaştığı gibi iddialar yer aldı. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri yine resmî sayfalarından 2025 yılı Temmuz ayında görevi Kevin Lambert’a devreden eski CENTCOM Generali Joel Vowell’ın “SDG’ye yardımlarımız arttı. Muhtemel bir saldırı durumunda YPG-SDG’yi koruruz” açıklamasını paylaştı. Oysa ABD’li generale ait böyle bir vaadin olmadığı, Vowell’ın görevi bıraktığı ortaya çıktı.

Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan, PYD çıkışlı bu yalanların Türkiye’de de bazı gazete ve TV yorumcuları tarafından dillendirildiğine dikkat çekti ve tüm sorumluları dikkatli olmaya çağırdı. “Terör örgütünün propaganda aracı olmamalıyız” görüşünü savunan güvenlik uzmanı Okkan “Bu da bir savaş türü. Türkiye’nin resmî açıklamaları ya da sahadan doğrulanmış bilgiler olmadıkça bu tarz tuzaklara düşmemeliyiz. PYD-SDG’nin sayısı dâhil bir çok konuda çok ciddi bilgi kirliliği var. Lütfen bu konuya gereken hassasiyeti gösterelim” uyarısında bulundu.

Suriyeli Siyaset Bilimci, medya uzmanı Abdulmünif El-Hac ise, PKK-PYD yalanlarının tehlikesine dikkat çekti ve şunları söyledi: Örneğin Rami Abdurrahman isimli şahsa ait Suriye Gözlemevi diye bir mecra mevcut. Suriye’den İngiltere’ye kaçak yollarla giden ve bir süre restoranlarda bulaşıkçılık yapan Rami Abdurrahman’ın herhangi bir medya geçmişi ve eğitimi olmamasına rağmen kimler onu keşfetti ve Suriye konusunda Avrupa’nın referansı oldu? Şu an bu merkezin haberleri maalesef Türk medyasında da itibar görüyor ve paylaşılıyor. Suriye Gözlemevi masa altından PKK ile anlaşmalı, İngiliz istihbarat servisinin yönettiği, fonladığı bir ifsat aracıdır.