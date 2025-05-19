Süper Lig'de hangi takım kaç kez şampiyon oldu? İşte, Süper Lig Şampiyonları!

Galatasaray 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızını taktı. Sarı-kırmızılılar böylece Süper Lig tarihinde 25. kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk sayıları ise merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü kez ipi göğüsledi. Bu sezon elde edilen zaferle birlikte Galatasaray, toplamda 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızını hanesine yazdırdı. Bu gelişme sonrası Süper Lig tarihinde hangi takımın kaç kez şampiyon olduğu ve teknik direktörlerin başarı sıralaması yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY 25 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 25 kezle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonuyla birlikte beşinci yıldız hakkını da elde etti. Böylece Galatasaray, Türk futbol tarihine beş yıldızlı ilk takım olarak adını yazdırdı.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 19 kez şampiyon olarak ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunurken, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise 1’er kez mutlu sona ulaştı.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRLER KİMLER?

Süper Lig tarihine sadece takımlar değil, teknik direktörler de damga vurdu. İşte şampiyonluk sevinci yaşamış teknik adamlar ve kazandıkları kupa sayıları:

Fatih Terim: 8 kez

Okan Buruk: 4 kez

Ahmet Suat Özyazıcı: 4 kez

Mustafa Denizli: 3 kez

Christoph Daum: 2 kez

Gordon Milne: 2 kez

Brian Birch: 2 kez

Şenol Güneş: 2 kez

Mircea Lucescu: 2 kez

Veselinoviç: 2 kez

Stankoviç: 2 kez

Özkan Sümer: 2 kez

Kaloperoviç: 2 kez

Didi: 2 kez

İgnac Molnar: 2 kez

Ljubisa Spajiç: 2 kez

Gündüz Kılıç: 2 kez