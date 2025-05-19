Süper Lig'de hangi takım kaç kez şampiyon oldu? İşte, Süper Lig Şampiyonları!
Galatasaray 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızını taktı. Sarı-kırmızılılar böylece Süper Lig tarihinde 25. kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk sayıları ise merak konusu oldu.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü kez ipi göğüsledi. Bu sezon elde edilen zaferle birlikte Galatasaray, toplamda 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızını hanesine yazdırdı. Bu gelişme sonrası Süper Lig tarihinde hangi takımın kaç kez şampiyon olduğu ve teknik direktörlerin başarı sıralaması yeniden gündeme geldi.
GALATASARAY 25 ŞAMPİYONLUKLA ZİRVEDE
Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 25 kezle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonuyla birlikte beşinci yıldız hakkını da elde etti. Böylece Galatasaray, Türk futbol tarihine beş yıldızlı ilk takım olarak adını yazdırdı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 19 kez şampiyon olarak ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunurken, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise 1’er kez mutlu sona ulaştı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRLER KİMLER?
Süper Lig tarihine sadece takımlar değil, teknik direktörler de damga vurdu. İşte şampiyonluk sevinci yaşamış teknik adamlar ve kazandıkları kupa sayıları:
Fatih Terim: 8 kez
Okan Buruk: 4 kez
Ahmet Suat Özyazıcı: 4 kez
Mustafa Denizli: 3 kez
Christoph Daum: 2 kez
Gordon Milne: 2 kez
Brian Birch: 2 kez
Şenol Güneş: 2 kez
Mircea Lucescu: 2 kez
Veselinoviç: 2 kez
Stankoviç: 2 kez
Özkan Sümer: 2 kez
Kaloperoviç: 2 kez
Didi: 2 kez
İgnac Molnar: 2 kez
Ljubisa Spajiç: 2 kez
Gündüz Kılıç: 2 kez