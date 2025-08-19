CHP'nin algı operasyonu bozuldu! Patates oyunu deşifre oldu

HABER MERKEZİ / ANKARA - Yozgat’ta patates üreticiliği yapan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, ürettiği patatesleri maliyetin altında sattığı gerekçesiyle Kazankaya köyünün meydanına dökmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından CHP’liler, Sadık Erdoğan’ın patatesleri vatandaşlara bedava dağıttığını iddia etti. Ticaret Bakanlığı, patateslerin köy meydanına döküldüğü görüntüler üzerine harekete geçti. Bakanlık, eylemin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yapıldığını belirterek Erdoğan hakkında soruşturma başlattı ve para cezası verdi.

KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da konunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Patateslerin yere dökülerek ziyan edildiğini ve bu yolla piyasada darlık, yokluk oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Gürcan “Şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP’li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir. Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür” dedi. “Vatandaşa dağıtmak temiz, saygılı ve usulüne uygun şekilde yapılır” diyen Gürcan “Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, ilaç ve tohum desteği bulunmaktadır. Ayrıca çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün yarısını da devletimiz karşılamaktadır. Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme hâline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Uzmanlar ise “Üretici bir marulu 2 liraya satamıyor ama markette aynı ürünü 40-50 liraya görüyor ve isyan ediyor. Üreticinin kazanacağı, tüketicinin uygun fiyata alacağı sistem artık kurulmalı” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ DEDİKLERİ KİŞİLERDEN BİRİ OYUNCU, BİRİ BAŞKAN EŞİ

CHP tarafından düzenlenen miting ve eylemlerde daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Temmuz ayında zeytin ağaçları için eylem yapan ve kendisini “köylü kızı Zeynep” diye tanıtan kadının bir ajansta oyuncu olduğu belirlenmişti.

Nisan ayında Yozgat’ta düzenlenen mitingde de patates olayına benzer bir olay meydana gelmişti. Mitinge katılan ve “Biz çiftçiyiz” diyerek konuşan kişinin CHP’li meclis üyesi olduğu anlaşılmıştı. Yine geçtiğimiz yıl Gaziantep’te fıstık mitingi düzenleyen Özgür Özel ile traktör üzerinden konuşan ve çiftçi diye tanıtılan kadının CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkmıştı.

TRAKTÖRDEN MAZOTA KADAR BÜTÜN DESTEKLER

Patates üretimine devletin çeşitli destekleri var: