CHP'li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! 3 el ateş edildi, asıl hedef bambaşkaymış!

CHP'li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! 3 el ateş edildi, asıl hedef bambaşkaymış!

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

CHP'li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının altındaki gerçek ise bambaşka çıktı.

CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

ÜÇ EL ATEŞ EDİLDİ

İzmir'in Urla ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve Bahri Yalaz'a ait olduğu öğrenilen sigortacı iş yerine kimliği belirsiz bir kişi yaklaşarak, camın dışından 3 el ateş etti.

Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

YARALANAN OLMADI

Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

ASIL HEDEF BAMBAŞKAYMIŞ

Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

