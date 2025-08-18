Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ana muhalefet partisinde kırmızı alarm! CHP'de krizin yeni adı: İmamoğlu
Belediye, il ve ilçe başkanlarından sonra bayrak kaldıran milletvekilleri “Yüzyıllık parti İmamoğlu’nun peşine takıldı gidiyor” eleştirisini yöneltiyor. CHP lideri Özel’in ise üzerindeki “İmamoğlu’nun seçtirdiği Genel Başkan” yaftasından kurtulmak için delege seçimlerine müdahale ettiği belirtiliyor.

CHP’de krizler bitmek bilmiyor! AydınBüyükşehir Belediye Başkanı ÖzlemÇerçioğlu’nun istifasının şokunu atlatamayan CHP’de yeni kopuşların gelebileceği partide deprem etkisi oluşturdu. Üstelik bukez adı geçen isimlerin arasında sadece belediyebaşkanları değil milletvekilleri de var.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesiana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yaptı. CHP yönetiminin yeni kopuşların önüne geçmekiçin belediye başkanlarını yakın markaja aldığıöğrenildi. Ancak önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe belediye başkanlarının CHP ile yollarını ayırıp AK Parti’ye geçeceği iddiası kulislerde yükseksesle dillendirilmeye başladı. Belediye başkanlarının kendilerine yönelik baskılar, parti içiçekişmeler ve yolsuzluklardan rahatsız olduklarıkaydediliyor. Bunda partinin üzerindeki Ekremİmamoğlu etkisinin büyük olduğu ifade ediliyor.

RAHATSIZLIK HAD SAFHADA

İddialar sadece bununla da kalmıyor. Ankara kulislerine göre, AK Parti’ye geçecek isimlerarasında CHP’li milletvekilleri de bulunuyor.İmamoğlu’na muhalif olan CHP’li milletvekiligrubunda rahatsızlıkların had safhaya ulaştığı önümüzdeki günlerde istifaların gelebileceği belirtiliyor. CHP’li bir grup milletvekiliarasında önceleri gizli gizli şimdilerde ise‘’Yüzyıllık parti Ekrem İmamoğlu’nun peşine takıldı’’ yorumlarının açıktan dillendirilmeyebaşlandığı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL ZORDA

Bu gelişmeler karşısında zor günler geçirenGenel Başkan Özgür Özel’in ise küçük bir ekiplesüreci yönetmeye çalıştığı konuşuluyor. Özel’in partideki İmamoğlu etkisini mümkün olduğu kadar izole etmeye çalıştığı, hatta kendi üzerindekiİmamoğlu’nun seçtirdiği Genel Başkan” yaftasından kurtulmak için hâlen devam etmekteolan delege seçimlerine doğrudan müdahalelerde bulunduğu ifade ediliyor. Özel’in bu amaçla kurmaylarından, parti üzerindeki İmamoğlugölgesini ortadan kaldırmak için delege seçimlerine müdahale etmelerini ve İmamoğlu’na yakın isimlerin ayıklanmasını istediği ifade ediliyor.

ÜÇLÜ GERİLİM VAR

Delege seçimlerinde hâlen süren ÖzgürÖzel-Kemal Kılıçdaroğlu adayları arasındakigerilime şimdi bir de Ekrem İmamoğlu adaylarının eklendiği belirtiliyor. Delege seçimlerinin Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmelerinesahne olduğu ifade ediliyor. Son günlerdehemen her bölgedeki delege seçimlerindeyumrukların havada uçuşmasına bu üçlü çekişmenin yol açtığı kaydediliyor.

 

