Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! Sessizliğini bozduğu açıklaması çok konuşulur

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! Sessizliğini bozduğu açıklaması çok konuşulur

- Güncelleme:
2 gündür AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerinden CHP'lilerin hedefinde yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3 belediye başkanıyla birlikte CHP'den istifa etti.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı belediye başkanlarının partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

CHP, ÇERÇİOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Bu isimlerden birinin de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğu konuşulmuştu. Çerçioğlu 2 gündür sessizliğini korurken CHP'den art arda sert açıklamalar gelmişti. CHP lideri Özgür Özel, Çerçioğlu için çok sert ifadeler kullanmıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Bugünse beklenen açıklama geldi. CHP'den istifa ettiğini duyuran Çerçioğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. 

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. 

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

