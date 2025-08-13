Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'den açıklama

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'den açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gündem Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşulurken konuyla ilgili en net açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'ten geldi. Aydın'da ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Zeybek, Çerçioğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yarın AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündem olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Ensar Aytekin, Aydın'da ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısına Zeybek ve Aytekin'in yanı sıra 10 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Zeybek, CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi meclisi grup başkan vekilliğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, grup sözcüğüne Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in seçildiğini söyledi.

ZEYBEK'TEN ÇERÇİOĞLU AÇIKLAMASI

CHP'nin, yerel seçimde yüzde 50,5 oyla Aydın Büyükşehir'de bir kez daha seçildiğini hatırlatan Zeybek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde etkilediği belediye başkanları ve bir kısım belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürmek istiyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PARTİMİZE YENİ KATILIMLAR OLACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada "Partimize de yarın katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AYDIN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşulurken CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak istifa ettiğini duyurmuştu.

5 İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALDILAR

Kılıç'ın istifa ettiği haberinin doğru olmadığını bildiren CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise bir açıklama yapmıştı.

Bozkurt, "Partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

