Bursa'da trafik uygulamasında durdurulan F.M. isimli kadın sürücü, "Eşim gelmeden araçtan inmem" diyerek polislere zorluk çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yapılan alkol testinde genç kadının 1.45 promil alkollü olduğu tespit edildi ve 11 bin 629 TL para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Trafik polislerinin sabır testi! Eşim gelmeden araçtan inmem diyen kadın alkollü çıktı

"EŞİM GELMEDEN İNMEM"

Durdurulan aracın sürücüsünün F.M. isimli kadın olduğu tespit edildi. Trafik polislerinin alkol testi yapmak istemesi üzerine sürücü, "Eşim gelmeden araçtan inmem" ifadelerini kullanarak polislere zorluk çıkardı.

Trafik polislerinin sabır testi! Eşim gelmeden araçtan inmem diyen kadın alkollü çıktı

"İLK DEFA ALKOLLÜ KULLANDIM" SAVUNMASI

Kadının daha sonra polislere, "Beni bırakın, lütfen işlem yapmayın. İlk defa alkollü araç kullanarak dışarı çıktım" dediği öğrenildi.

Trafik polislerinin sabır testi! Eşim gelmeden araçtan inmem diyen kadın alkollü çıktı

1.45 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücünün 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası