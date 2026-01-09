Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ailesini kabul etti

Diğer yandan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

