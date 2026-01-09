HABER MERKEZİ
Faik Öztürk hastaneye kaldırıldı! Son durumunu Safiye Soyman açıkladı
Şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün sağlık durumuna ilişkin çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan iddiaların ardından bir metin yayınlayan Soyman, Öztürk’ün anjiyo olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
64 yaşındaki Safiye Soyman, kişisel Instagram hesabından yayımladığı video ile son günlerde gündeme gelen “Faik Öztürk öldü mü, ciddi bir rahatsızlık mı geçirdi?” şeklindeki söylentilere açıklık getirdi. Soyman, açıklamasında Öztürk’ün anjiyo olduğunu belirterek, durumunun son derece iyi olduğunu ifade etti.
“ANJİYO OLDU, DURUMU İYİ”
Paylaşımında samimi ifadeler kullanan Safiye Soyman, Faik Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin olumlu geçtiğini söyledi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ünlü sanatçının bu açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda takipçisi ve seveni tarafından “geçmiş olsun” mesajları paylaşıldı.
