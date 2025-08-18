Bedava diye yaygara yaptılar ama... CHP'nin 'patates' oyunu ortaya saçıldı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyü'nde çiftçilik yapan aynı zamanda CHP Aydıncık İlçe Başkanı olan Sadık Erdoğan ve beraberindeki bir grup üretici ürettikleri soğan ve patatesi maliyetin altında sattıkları gerekçesiyle köy meydanına dökmüştü. Söz konusu ürünlerin de vatandaşlara bedava dağıtıldığı öne sürülmüştü.

Ticaret Bakanlığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yapılan bu eylem sonrası Erdoğan'a para cezası vermiş, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yeni açıklama yayınladı. Açıklamada CHP'li belediyelerin eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse ettiklerini söyledi.

"YERE DÖKÜLEN ÜRÜNLER TOPLANMADI"

Açıklamanın tamamı şöyle:

Yozgat’ta meydana gelen olayda, patatesleri kamyon üzerinden yerlere dökerek ziyan eden ve bu yolla piyasada darlık ve yokluk oluşturmaya çalışan şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP’li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir.

Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür.

Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli, temiz, saygılı ve usulüne uygun yöntemlerle ürünleri ulaştırmakla olur. Yere dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıkça görülmektedir.

FAİZ YÜKÜNÜN YÜZDE 50'SİNİ DEVLET KARŞILIYOR

Tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, piyasada darlık ile yokluk oluşturarak karaborsacılık yapılmasına ve vatandaşımızın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine Ticaret Bakanlığı olarak asla müsaade etmeyeceğiz.

Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum destekleri bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün de %50’si devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.