Virüsü robot köpekler durduracak! 'ChIkungunya'dan 90 ölüm

Virüsü robot köpekler durduracak! 'ChIkungunya'dan 90 ölüm

Virüsü robot köpekler durduracak! ‘ChIkungunya’dan 90 ölüm
Sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü giderek yayılıyor. Bu yıl 16 ülkede 240 binden fazla vaka ve virüs kaynaklı 90 ölüm bildirildi. Hong Kong, virüsün kontrol altına alınması maksadıyla robot köpekler kullanacağını duyurdu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle Kenya, Tanzanya, Asya ve Hint okyanusunun etrafında görülen sivrisinek türünden bulaşan hastalık diğer viral enfeksiyonlarda görüldüğü gibi hâlsizlik, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. ‘İki büklüm yapan’ anlamına gelen ve Tanzanya’daki yerel dilden adını alan Chikungunya virüsünün özelliğinin çok yüksek ateş yapması ve çok şiddetli eklem ağrısı ile ortaya çıkması olduğu belirtiliyor.

Çin’in güneyindeki Guangdong bölgesinde ise 8 bine yakın vakaya rastlanması üzerine Hong Kong Çevre ve Ekoloji Sekreteri Tse Chin-wan, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vakalarındaki artışla mücadele etmek için yeni bir adım atacaklarını aktardı. Tse “Gelecek aydan itibaren kontrol ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği yamaçlar gibi alanlara böcek ilacı sıkmak için robot köpeklerin kullanılması için bir deneme yapacağız” ifadesini kullandı.

