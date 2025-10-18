Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk ilaç ve medikal firmalarına açık davet: "Afrika'nın sağlığını birlikte geliştirelim"

Türk ilaç ve medikal firmalarına açık davet: “Afrika’nın sağlığını birlikte geliştirelim”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk ilaç ve medikal firmalarına açık davet: “Afrika’nın sağlığını birlikte geliştirelim”
Sağlık Haberleri

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Afrikalı sağlık yetkilileri, kıtadaki sağlık altyapısı eksikliğine dikkat çekerek Türkiye ile ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri alanında iş birliği çağrısı yaptı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu için İstanbul’a gelen Afrika ülkelerinin iş insanları ve sağlık yetkilileri, sağlık alanında iş birliği çağrısında bulundu. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’ndaki (TABEF), “İlaç ve Medikal Malzemeler” konulu panele katılan ULTRATEB CEO’su Prof. Dabees Khaled Mohamed LotfyAbdelHamid, “Siz Türkler Afrika’ya temiz ellerle geliyorsunuz. Yaptığınız işlerde eşitliği gözetiyorsunuz. Bu sebeple Türkiye ile ekonomik ve sağlık alanında işbirliği yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Panelde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin, yalnızca sağlık hizmeti sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

"MÜCADELE İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Geçmişte Afrika’nın sağlık problemlerinin yüzde 70’ini bulaşıcı hastalıkların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. LotfyAbdelHamid, yıllar içinde kalp ve damar hastalıkları, diyabet, kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalık oranları arttığını belirterek, “Afrika bölgesinde her yıl 11 milyon Afrikalı sağlık altyapısının olmaması sebebiyle ölüyor. Bunun 5 milyonu bulaşıcı olmayan hastalıklar yüzünden gerçekleşiyor. Tecrübesiz olduğumuz bu süreçlerle mücadele için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Önümüzdeki aydan itibaren 35 Afrika ülkesinin katılımıyla bir sağlık alt yapı projesinin başlatılacağını ifade eden Prof. Dr. LotfyAbdelHamid, “Bu projenin bütçesi 15-17 milyon dolar. Bunu hiçbir ülke tek başına üstlenemez. Önümüzdeki 10 yıl içinde birden fazla partnere ihtiyacımız olacak. Farmasötik (eczacılık) ve tıbbi alanda Türkiye ile güçlerimizi birleştirmeye hazırız” diye anlattı.

