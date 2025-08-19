İnan Güney kimdir, nereli, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB bünyesindeki Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve çeşitli iştiraklerde usulsüzlükler, rüşvet ve dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi. Bu çerçevede, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan isimler arasındadır. 1977 yılında dünyaya gelen İnan Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisansını bitirdi.

Siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda adım atan Güney, çeşitli kademelerde görev aldı.

İNAN GÜNEY NERELİ?

Beyoğlu’nda Örnektepe semtinde dünyaya gelen İnan Güney’in ailesi Sivas kökenlidir.

İNAN GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 48 yaşındadır. Evli ve üç kız çocuğu babası olan Güney kamuoyunca son dönemde gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY NEDEN TUTUKLANDI?

İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Medya A.Ş ve Kültür A.Ş üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlükler, kamu kurumunu zarara uğratma, rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin bağlantılar incelendi.

Soruşturma kapsamında Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu iddia edilen birçok kişiyle birlikte Güney’in de adı geçti.

Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı’nın da bulunduğu toplam 20 kişi hakkında tutuklama talebi sunulurken, 24 şüpheli için adli kontrol şartı getirildi.