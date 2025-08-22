Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig ekipleri, 2025-2026 sezonu öncesinde iddialı kadrolar kurmak için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp, hem yerli hem de yabancı oyuncularla temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi Süper Lig’de 30 Haziran 2025 tarihinde başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı resmi takvime göre kulüplerin oyuncu transferi yapabileceği süreç 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz transfer sezonu kulüpler için yaklaşık 2,5 ay sürecek. Bu süre içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi şampiyonluk hedefi olan takımlar kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar attı.

Osimhen, Sane, Skriniar ve Tammy Abraham gibi yıldızların gündeme gelmesi, transfer dönemini taraftarlar açısından daha heyecanlı hale getirdi. 12 Eylül gecesi sona erecek süreç heyecanla takip ediliyor.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa’nın önde gelen liglerinde de yaz transfer dönemi farklı tarihlerde kapanacak. Premier Lig’de transfer sezonu 16 Haziran’da açıldı ve 1 Eylül 2025 Pazartesi günü TSİ 09.00’da sona erecek.

La Liga’da 1 Temmuz’da başlayan transfer dönemi, yine 1 Eylül’de TSİ 07.00’de kapanacak. Serie A’da da benzer şekilde 1 Temmuz’da başlayan süreç, 1 Eylül 2025 sabah saatlerinde tamamlanacak.