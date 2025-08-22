Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi
Süper Lig, Transfer Dönemi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz transfer sezonu, kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için büyük bir rekabet içerisine girdiği süreçte gündemde. Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, futbolseverler en çok “Transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusuna cevap arıyor.

Süper Lig ekipleri, 2025-2026 sezonu öncesinde iddialı kadrolar kurmak için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp, hem yerli hem de yabancı oyuncularla temaslarını sürdürüyor. 

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi - 1. Resim

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi Süper Lig’de 30 Haziran 2025 tarihinde başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı resmi takvime göre kulüplerin oyuncu transferi yapabileceği süreç 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi - 2. Resim

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz transfer sezonu kulüpler için yaklaşık 2,5 ay sürecek. Bu süre içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi şampiyonluk hedefi olan takımlar kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar attı.

Osimhen, Sane, Skriniar ve Tammy Abraham gibi yıldızların gündeme gelmesi, transfer dönemini taraftarlar açısından daha heyecanlı hale getirdi. 12 Eylül gecesi sona erecek süreç heyecanla takip ediliyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihi - 3. Resim

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa’nın önde gelen liglerinde de yaz transfer dönemi farklı tarihlerde kapanacak. Premier Lig’de transfer sezonu 16 Haziran’da açıldı ve 1 Eylül 2025 Pazartesi günü TSİ 09.00’da sona erecek.

La Liga’da 1 Temmuz’da başlayan transfer dönemi, yine 1 Eylül’de TSİ 07.00’de kapanacak. Serie A’da da benzer şekilde 1 Temmuz’da başlayan süreç, 1 Eylül 2025 sabah saatlerinde tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, Karadeniz’de oyunun kurucusu mu oluyor? Zelenskiy açıkladı!Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Çevre iller de sallandı, AFAD son dakika olarak açıkladı - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Çevre iller de sallandı, AFAD son dakika olarak açıkladıİzmir Menderes'te orman yangını söndürüldü mü? Havadan karadan müdahale var - Haberlerİzmir Menderes'te orman yangını söndürüldü mü? Havadan karadan müdahale var50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud paketi ne kadar oldu? - Haberler50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud paketi ne kadar oldu?Karabağlar'da sular ne zaman kesilecek? 22 Ağustos İZSU planlı kesinti listesi - HaberlerKarabağlar'da sular ne zaman kesilecek? 22 Ağustos İZSU planlı kesinti listesiCristian Baroni Fenerbahçe'ye ne zaman geldi? - HaberlerCristian Baroni Fenerbahçe'ye ne zaman geldi?Gaziemir su kesintisi ne zaman bitecek? 22 Ağustos İZSU su kesintisi saatleri - HaberlerGaziemir su kesintisi ne zaman bitecek? 22 Ağustos İZSU su kesintisi saatleri
Sonraki Haber Yükleniyor...