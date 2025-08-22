Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor

Beşiktaş'ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz, Rangers, Transfer, Haber
Spor Haberleri

David Juasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'a imza attıran Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile anlaşmaya çok yakın. İskoç kulübü ile son detaylar görüşülüyor.

Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı ekipte biri Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazandı. 2022'de Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, yıllar sonra altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta sol bek transferi an meselesi: Milli oyuncu geri dönüyor - 1. Resim

İMZA ÇOK YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı. Serdal Adalı yönetimi, İskoç ekibi ile son detayları görüşüyor.

77 MAÇTA 2 GOL

Rangers formasıyla 77 karşılaşmada 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

