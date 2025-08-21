Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma! VAR'da o görüntüleri izlediler: MHK kabul etti

Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF İkinci Başkanı Mecnun Otyakmaz ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bir araya geldi. Eyüpspor maçı hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı, "VAR odasında önemli anları tekrar seyrettik. Haklı olduğumuzu kabul ettiler" açıklamasını yaptı. Adalı, transfer çalışmaları hakkında ise "Transferi aceleye getirmeyeceğim" sözlerini sarf etti.

"BU LİG TÜRK HAKEMLERİYLE DEVAM EDECEK"

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi. ikas Eyüpspor maçının önemli anlarını VAR odasında yeniden izlediklerini ve federasyonun kendilerine hak verdiğini vurgulayan Adalı, "Birinci maçla başlayan sıkıntılarımızı dile getirdim. Bundan sonrası için hakemlere olan güvenimizi de MHK Başkanı'na söyledim. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız sıkıntıları kendilerine ilettim. Hep beraber VAR odasında maçın önemli anlarını tekrar seyrettik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti. Hata illa ki olacaktır. Herkese olan hatalar bize de olacak. Türk hakemleriyle bu lig devam edecek. Onlarla yürüyeceğiz. Herkese olan hatalara itirazımız yok. Camia olarak sıkıntılı olduğumuz hakemlerle ilgili isteklerimizi ilettik kendilerine. Faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Federasyon başkanımıza, ikinci başkanına, MHK başkanına teşekkür ediyorum. Dakika dakika sıkıntılı olan noktaları beraber seyrettik. Çok da haklı buldular. Yersiz bir itirazımızın olmadığının farkındalar. Umarım bundan sonrası için buna benzer sıkıntılar yaşamayız. Geçtiğimiz sezon başından itibaren yaşadığımız sıkıntılar vardı, bunları dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR"

Eyüpspor maçının hakemiyle ilgili bir yaptırım talebinde bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya Serdal Adalı, "Yaptırım kısmında ne yapıp edecekleri kısımlara girmedim. Yaptırım MHK'nin ve federasyonun uhdesinde olan bir konu. Gereğini yapacaklardır" cevabını verdi.

"CEZANIN AĞIR OLDUĞUNUN FARKINDALAR"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun geçtiğimiz sezondan verdiği cezayla ilgili konuşan Adalı, "Cezanın ağır olduğunun farkındalar. İnşallah bundan sonra kulübü ve camiasının menfaatleri için konuşan başkanlara bu tip cezalar verilmez. Biz koskoca camiayı temsil ediyoruz. Elbette camiamın haklarını koruyacağım ama her ağzımızı açtığımızda da 'sus' diye ağır cezalar verildiği takdirde doğruyu bulamayız. Uzun zamandır Beşiktaş'ın maçlarını evde seyretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACELEYE GETİRİLEN TRANSFERLERİN ACISINI YAŞIYORUM"

Siyah-beyazlı takımın transfer gündemine de değinen Beşiktaş Başkanı, "Takımın eksikleri var. Bunun üzerine çalışıyoruz. Transferi aceleye getirmeyeceğim, camiam bunu bilsin. Şu anda ben aceleye getirilen transferlerin sıkıntısını yaşıyorum. Bu sıkıntıları yaşarken Beşiktaş'ın başına başka sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz. Herkes içini rahat tutsun. Bu sezona ihtiyaç olan transferleri yaparak gireceğiz. Geçtiğimiz hafta sağ beki hallettik. Bu hafta içinde eksik olan diğer pozisyonları tamamlayacağız. Camiam bir şey yapılmıyor zannetmesin, içlerini rahat tutsun. Bu akşam 3 kişiyi indiririz ama Beşiktaş'ın başına bu yanlış gelen 3 kişi sıkıntı olur. Bunu yapmak istemiyorum, yapmayacağım da. Gecikiyor, zaman alıyor ama sonucu iyi olacak. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Birkaç gün daha sabredecekler. Takım tamamlanacak. Tamamlanmadan lige devam etmeyecek. Tamamlandıkça da arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyretmeye devam ederiz" şeklinde konuştu.

"EYÜPSPOR MAÇINDAKİ FUTBOLDAN MEMNUNUM"

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynanacak maç hakkında Beşiktaş Başkanı, "İyi bir sonuç alacağımızı umuyorum. Hafta sonu iyi bir maç seyrettik. Son dakikada gol oldu. Genel hatlarıyla oynanan futboldan memnunum. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Önemli olan bu oyunu sezon boyunca devam ettirebilmek. Zaman içinde Beşiktaş'a yakışan oyunu oynayacağız" dedi.