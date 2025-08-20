Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın haklarını yedirmemekte kararlı! Ben bu oyunu bozarım...

MURAD TAMER - Beşiktaş ligdeki ilk maçında güzel futbolla üç puanı aldı ama sahada yaşananlar unutulmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Joao Mario kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda faulle ceza sahası içinde düşürülmüştü. Ofsayt gerekçesiyle penaltı pozisyonuna bakılmamış, ancak Joao Mario’nun ofsaytta olmadığı net şekilde görülmüştü. Üstelik yayıncı kuruluş da ofsayt çizgisini ekranlara yansıtmadı. Son derece ciddi soru işaretlerini uyandıran bu yaşananlar üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva’ya çıkarma yapma kararı aldı.

GERGİNLİK ÜST DÜZEYDE

Siyah beyazlıların patronu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı ve kurullarla birebir görüşmeler yapacak. Yüz yüze yapılacak görüşmelerde Halil Umut Meler’in yanlış kararları, VAR kararları ve hakem atamaları konuları masaya yatırılacak. Başkan Serdal Adalı’nın yıllardır hakkı en çok yenen takım olan Beşiktaş’a karşı artık hatalar yapılmaması konusunda son derece duyarlı olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz sezon Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol’un atanmasına tepki göstererek, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etmişti.

AMOKACHİ’DEN GARANTİ

Beşiktaş’ın unutulmaz golcülerinden Daniel Amokachi, vatandaşı Ndidi’nin Beşiktaş’a çok faydalı olacağını söyledi. Ndidi’nin, Beşiktaş’ta yüzde 120’sini vereceğini belirten Amokachi, “Ndidi’nin Beşiktaş’a gelişi kulüp için büyük bir artı. Eğer konsantrasyonunu yüksek tutarsa ki çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

İKİ YENİ KARTAL LİSTEYE YAZILDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini güncelledi. Siyah beyazlıların yeni transferleri Ndidi ve Taylan da kadroya yazıldı. Kara Kartal ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak.

GENOA DA İSTİYOR

Beşiktaş’ın yeni sezonda düşünmediği ve UEFA kadrosunu yazmadığı Jean Onana’yı Vasco Da Gama istiyordu. İtalya’dan Genoa da orta saha oyuncusunu listesine ekledi. Genoa, Morten Frendrup’u elden çıkarırsa Onana için siyah beyazlıların kapısını çalacak.