Beşiktaş'tan Taylan Bulut için film gibi video! Sürpriz detay... "Bu çanta kimin?"

Beşiktaş'tan Taylan Bulut için film gibi video! Sürpriz detay... "Bu çanta kimin?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Beşiktaş, Transfer, Sürpriz, Yeni Transfer, Pascal Nouma, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taylan Bulut'u renklerine bağlayan Beşiktaş, film gibi tanıtım videosu yayımladı. Videoda sürpriz detay dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Schalke 04'ten transfer ettiği 19 yaşındaki yıldız Eyüpspor karşısında ilk maçına çıkmış sağ taraftan kestiği orta ile nefesleri kesmişti. Siyah beyazlı kulüp, yeni yıldız transferi Taylan Bulut'a özel tanıtım videosu yayımladı. 

#LetTheGameBegin mesajıyla başlayan videoda yeni transfer Taylan Bulut'un yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Pascal Nouma'nın yanı sıra oyuncu Ayhan Taş'ın da oynadığı videoda sürpriz detay dikkat çekti.

Beşiktaş'tan Taylan Bulut için filim gibi video! Sürpriz detay...

Beşiktaş'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda 'olman gereken yerdesin', 'Sen de artık bir Kartal'sın' mesajı verildi.

Beşiktaş'tan Taylan Bulut için filim gibi video! Sürpriz detay...

Videonun sonunda ise "Bu çanta kimin?" diye soran Taylan Bulut'a Pascal Nouma'nın “şşşşşşşş” diyerek yeni bir transfere daha işaret etti.

Beşiktaş'tan Taylan Bulut için filim gibi video! Sürpriz detay...

