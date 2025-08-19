Beşiktaş'tan Taylan Bulut için film gibi video! Sürpriz detay... "Bu çanta kimin?"

Beşiktaş'ın Schalke 04'ten transfer ettiği 19 yaşındaki yıldız Eyüpspor karşısında ilk maçına çıkmış sağ taraftan kestiği orta ile nefesleri kesmişti. Siyah beyazlı kulüp, yeni yıldız transferi Taylan Bulut'a özel tanıtım videosu yayımladı.

#LetTheGameBegin mesajıyla başlayan videoda yeni transfer Taylan Bulut'un yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Pascal Nouma'nın yanı sıra oyuncu Ayhan Taş'ın da oynadığı videoda sürpriz detay dikkat çekti.

Beşiktaş'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda 'olman gereken yerdesin', 'Sen de artık bir Kartal'sın' mesajı verildi.

Videonun sonunda ise "Bu çanta kimin?" diye soran Taylan Bulut'a Pascal Nouma'nın “şşşşşşşş” diyerek yeni bir transfere daha işaret etti.