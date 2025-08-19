Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın yeni transferleri Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut ilk maçlarında beğenildi! Kartal'dan tam isabet

Ndidi dikine pasları ve orta sahaya kattığı direnç sayesinde takıma seviye atlattı. Taylan Bulut da açtığı ortalarla “İşte sağ bek budur” dedirtti.

MURAD TAMER - Beşiktaş ligdeki ilk maçında Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederken yeni transferler Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut da ilk sınavlarını başarıyla geçti. Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi, Eyüpspor karşısında sahanın en çok koşan isimlerindendi. Defans önünde rakip atakları daha başlamadan kesen tecrübeli oyuncu, bununla da kalmadı; dikine oynadığı paslarla Beşiktaş’ı hızlı hücuma kaldırdı. Özellikle ilk yarının ortalarında Abraham’a attığı ara pas tribünlerden alkış aldı. Ndidi’nin oyuna kattığı direnç ve pas kalitesi, Beşiktaş’ın son yıllarda eksikliğini hissettiği ‘denge oyuncusu’ ihtiyacına ilaç gibi geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut ilk maçlarında beğenildi! Kartal'dan tam isabet - 1. Resim

ÖZLENEN SAĞ BEK

Sağ bekte forma giyen genç oyuncu Taylan Bulut ise Svensson’un pasif futbolundan bıkan taraftarı coşturdu. Hücumda çizgiye inip yaptığı ortalarla ceza sahasını besleyen 19 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda geriye dönüşlerde de disiplinli bir görüntü sergiledi. Henüz bir idmana çıkmış olmasına ve oyuna sonradan girmesine rağmen takıma sağladığı uyumla da dikkati çeken genç oyuncu Beşiktaş taraftarının uzun süredir özlediği sağ bek performansını hatırlattı. Tribünler maç sonunda genç oyuncuyu uzun süre alkışladı.

