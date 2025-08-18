Beşiktaş'ta bir dakika bile forma giymedi! Elan Ricardo için ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında transfer olan ancak bir dakika bile forma şansı bulamayan Elan Ricardo'nun ayrılığı resmen açıklandı. Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense, Elan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın 'gençlik aşısı' diyerek transfer ettiği Elan Ricardo, 'adale sakatlığı' ardından da 'domuz gribi' gibi nedenlerle sahada forma şansı bulamadı. 21 yaşındaki Elan Ricardo Beşiktaş'tan resmen ayrıldı.
ELON RİCARDO BREZİLYA YOLCUSU
Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ DA TRANSFERİ DOĞRULADI
Beşiktaş'tan yapılan açıklama ile de transfer doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Haziran 2024’te La Equidad’dan 3 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.