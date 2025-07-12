Beşiktaş'ta Elan Ricardo gelişmesi! Bir dakika bile forma giymedi ama talibi var

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş kadrosuna dahil olan ancak bir dakika bile forma şansı bulamayan Elan Ricardo'ya talip var.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 'gençlik aşısı' diyerek transfer ettiği Elan Ricardo, takımda bir dakika bile süre bulamadı. Önce adale sakatlığı ardından da 'domuz gribi' geçiren futbolcu, sonrasında ise teknik direktör tarafından tercih edilmedi.

PORTEKİZ'DEN TALİP VAR

Fotomaç'ın haberine göre; Ricardo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya Avrupa'da talip çıktı. Portekiz basını, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Beşiktaş, şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.