Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci

Beşiktaş vaz geçtiği Osayi Samuel transferinin ardından Kyle Wlker-Peters’le anlaştı

Siyah beyazlılar kısa süre önce Osayi Samuel’den son dakikada artan istekler sebebiyle transferden vazgeçmişti.

Beşiktaş, Southampton’da sözleşmesi sona eren Kyle Wlker-Peters’le anlaştı.

Bugün İstanbul’a gelecek olan İngiliz sağ bek, sağlık kontrolünün ardından hazırlık kampına katılmak üzere Avusturya’ya gidecek.

Teknik heyet ve yönetim, daha iyi bir sağ bekle anlaşılmasından dolayı Osayi Samuel transferinin gerçekleşmemesinden memnun.