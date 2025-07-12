Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci

Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci
Beşiktaş, Osayi Samuel, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş vaz geçtiği Osayi Samuel transferinin ardından Kyle Wlker-Peters’le anlaştı

Siyah beyazlılar kısa süre önce Osayi Samuel’den son dakikada artan istekler sebebiyle transferden vazgeçmişti.

Beşiktaş, Southampton’da sözleşmesi sona eren Kyle Wlker-Peters’le anlaştı.

Bugün İstanbul’a gelecek olan İngiliz sağ bek, sağlık kontrolünün ardından hazırlık kampına katılmak üzere Avusturya’ya gidecek.

Teknik heyet ve yönetim, daha iyi bir sağ bekle anlaşılmasından dolayı Osayi Samuel transferinin gerçekleşmemesinden memnun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer - SporAstronomik rakamları reddettiMourinho’nun sahadaki beyni! Asensio ısrarındaki gerçek - SporMourinho’nun sahadaki beyni!Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da - SporSüper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti - Spor'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Dikkat çeken detay...Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi - SporFenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izlediSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak - SporSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...