Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş vaz geçtiği Osayi Samuel transferinin ardından Kyle Wlker-Peters’le anlaştı
Siyah beyazlılar kısa süre önce Osayi Samuel’den son dakikada artan istekler sebebiyle transferden vazgeçmişti.
Beşiktaş, Southampton’da sözleşmesi sona eren Kyle Wlker-Peters’le anlaştı.
Bugün İstanbul’a gelecek olan İngiliz sağ bek, sağlık kontrolünün ardından hazırlık kampına katılmak üzere Avusturya’ya gidecek.
Teknik heyet ve yönetim, daha iyi bir sağ bekle anlaşılmasından dolayı Osayi Samuel transferinin gerçekleşmemesinden memnun.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak