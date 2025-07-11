Arda Turan'dan ilk resmi maçında şov! Beşiktaş'a gözdağı verdi, turun kapısı aralandı

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'i 6-0 yenerek turun kapısını araladı. İlk resmi maçından galibiyetle ayrılan Turan, bir sonraki turda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk etti.

Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi adeta şov yaptı. Shakhtar, Alisson'un 26, Kaua Elias'ın 43'te attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan turuncu siyahlılar, 47'de Alisson, 74'te Kevin, 87'de Pedrinho ve 90'da Newerton'un attığı gollerle maçtan 6-0 galip ayrıldı.

İLK RESMİ MAÇINI KAZANDI

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmış oldu. Mücadelenin rövanşı 17 Temmuz'da oynanacak. Turun kapısını aralayan Shakhtar Donetsk, bir sonraki eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi olacak.