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Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldızlara kanca! İrfan Can ve İsmail listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldızlara kanca! İrfan Can ve İsmail listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i kadrosunda görmek istiyor. İki oyuncuyla birebir temasa geçti.

Teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açan Arda Turan, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra transfer listesini belirlemeye başladı. Genç teknik adam, hedefini Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek olarak belirledi.

Arda Turan’dan Fenerbahçeli yıldızlara kanca! İrfan Can ve İsmail listede - 1. Resim

İLK TEMAS TELEFONLA

Alınan bilgilere göre Arda Turan, iki oyuncuyu da bizzat telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdi. Turan, hem İrfan Can hem de İsmail'e, Shakhtar Donetsk'te forma giymeyi düşünüp düşünmediklerini sordu.

Oyuncular ise şimdilik net bir karar vermediklerini belirterek, düşünmek için süre istediği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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