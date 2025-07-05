Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le ilk maçında şaştı kaldı! "Bu kadarını beklemiyordum"

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, HNK Gorica karşısında sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı. Genç teknik direktör, Ukrayna ekibinin başında çıktığı ilk maçın ardından yaptığı açıklamada, kendisini şaşırtan konuya dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'daki sözleşmesi sona erdikten sonra Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık kontrat yapan Arda Turan, Ukrayna temsilcisinin başında ilk sınavını verdi. Hazırlık maçında HNK Gorica'yı 1-0 yenen Shakhtar Donetsk'te teknik patron Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADA İSTEDİĞİM HER ŞEYİ GÖRDÜM"

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularım çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Sahada istediğim her şeyi çok gördüm. Yeni ilkeler getirmeye çalışıyoruz, oyunlarını daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün baskı, topa sahip olma, hücumda verimlilik vardı" dedi.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTILAR"

HNK Gorica karşısında kendisini fazlasıyla şaşırtan bir konuya da değinen Arda Turan, "Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar. Kendi ilkelerimize odaklandık ama gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Oyuncularımın da mutlu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.